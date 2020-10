Facebook

Österreichs NHL-Export Marco Rossi wurde von Minnesota an NLA-Ligist Zürich verliehen © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Marco Rossi ist heiß auf Eis. Der 19-jährige Center nutzt die Möglichkeit eines Leihvertrages und wird ab sofort für das Team der ZSC Lions in der Schweizer National League auflaufen. Sein Debüt im Trikot der Zürcher könnte Rossi bereits am Freitag, dem 30. Oktober, im Heimspiel gegen den HC Davos feiern. „Nach den vielen Monaten in der Kraftkammer und der harten Arbeit mit meinem Personalcoach Max Cavada fühle ich mich bereit für die kommenden Aufgaben. Nun gilt es so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln und auch auf dem Eis den nächsten Schritt zu machen. Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Leihvertrag mit Zürich geklappt hat. Danke an dieser Stelle auch an Minnesota Wild General Manager Bill Guerin“, freut sich Rossi über die neue Aufgabe.



Neben dem Engagement bei den ZSC Lions wird Rossi voraussichtlich auch mit dem österreichischen U20-Nationalteam im Einsatz sein. Ein Gespräch zwischen ZSC GM Sven Leuenberger und ÖEHV Sportdirektor Roger Bader wird hier Klarheit bringen. Die rot-weiß-rote Auswahl bestreitet vom 5. bis 7. November in St. Pölten ein Vorbereitungsturnier für die U20-A-WM in Kanada (ab 26. Dezember). „Auch diese Spiele bieten mir eine gute Gelegenheit, um weitere Spielpraxis zu sammeln. Gemeinsam mit meinen Teamkollegen möchte ich mich bestmöglich auf die Weltmeisterschaft in Kanada vorbereiten und dann Ende Dezember in Übersee eine gute WM spielen“, so Rossi.