Rossi unterschrieb bei Minnesota"Ein Traum ist wahrgeworden, könnte glücklicher nicht sein"

Minnesota Wild und Marco Rossi haben sich auf einen Vertrag geeinigt © Twitter/Marco Rossi

Die Tinte ist Trocken. Marco Rossi hat bei Minnesota Wild seinen ersten NHL-Vertrag unterschrieben. Dieser ist ein standardisierter sogenannter Entry-Level-Contract, also der dreijährige Einstiegsvertrag, der ihm 925.000 US-Dollar brutto einbringt. Dem Center werden gute Chancen attestiert, dass er gleich von Beginn der neuen Saison an (geplanter Start am 1. Jänner), für den Klub aus dem "State of Hockey" auf Torjagd gehen wird. "Ein Traum ist wahr geworden. Ich könnte glücklicher nicht sein, meinen ersten Vertrag bei Minnesota Wild zu unterschreiben", so Rossi. "Ich danke vor allem meiner Familie, die so viel für mich geopfert hat und allen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben."

Der Vorarlberger wurde erst vor über zwei Wochen in der ersten Runde des NHL-Drafts von Minnesota Wild, dem Ex-Klub von Thomas Vanek an 9. Stelle gezogen. Rossi war der erst 13., in Österreich geborene Spieler, dem diese Ehre zuteil geworden ist. In den vergangenen beiden Saisonen avancierte er bei OHL-Klub Ottawa 67's in einer der drei großen kanadischen Nachwuchsligen zum Torjäger vom Dienst.

Vorübergehend ist jedoch zu erwarten, dass Rossi für ZSC Zürich in der Schweiz spielen wird. Die Verhandlungen zogen sich aufgrund dieses Punktes, allfälliger Prämien sowie hinsichtlich eines Einsatzes für Österreichs U20-Nationalteam bei der WM in Kanada von 25. Dezember bis 5. Jänner.

A dream comes true. Can’t be more happy to sign my first NHL contract with the @mnwild. Thank you to my family who sacrificed so much for me and thank you to anyone else who helped me along this way. #mnwild 💚🤍 pic.twitter.com/M1IGutahW9 — Marco Rossi (@marcorossi2383) October 23, 2020