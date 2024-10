Marco Kasper steht vor seinem Saisondebüt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Detroit Red Wings haben den 20-jährigen Stürmer vom Farmteam Grand Rapids Griffins in den NHL-Kader beordert, gab der Club am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Der Kärntner könnte damit am Samstag (20.00 Uhr MEZ) beim Auswärtsspiel in Nashville gegen die Predators sein zweites Spiel in der stärksten Eishockeyliga der Welt absolvieren.

Kasper war im NHL-Draft 2022 von Steve Yzerman, einst Legende in Detroit und nun General Manager, an Nummer acht gewählt worden und kam am 2. April 2023 mit noch 18 Jahren zu seinem Debüt. Dabei zog sich der Klagenfurter einen Kniescheibenbruch zu. In der vergangenen Saison sammelte der Center bei den Grand Rapids Griffins in der AHL Erfahrung, trotz starker Vorbereitung wurde er auch heuer zum Saisonstart zu den Griffins geschickt.

Nun bekommt der Stürmer seine Chance bei den Red Wings, die enttäuschend in die Saison gestartet sind. Detroit ist mit nur einem Sieg aus vier Spielen Tabellenletzter in der Atlantic Division.