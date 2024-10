Zum allerersten Mal in der 107-jährigen Geschichte der National Hockey League (NHL) stand eine Frau auf der Trainerbank: Jessica Campbell unterstützt in dieser Saison den neuen Seattle Kraken-Trainer Dan Bylsma. Die 32-Jährige war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Coachella Valley Firebirds aus der American Hockey League (AHL), Farmteam von Seattle, Co-Trainerin von Bylsma. Die Bedeutung dieses Moments war ihr absolut bewusst. Junge Kinder, so die frühere Nationalteam-Spielerin Kanadas, können sehen, dass es möglich sei, als Frau hinter der NHL-Bande zu stehen. „Das treibt mich jeden Tag an. Zu wissen, dass ich Teil von etwas bin, das größer ist als ich selbst, mein Job oder das Coaching.“