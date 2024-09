Ein Besuch auf dem Instagram-Profil von Meredith Gaudreau verwandelte sich am vergangenen Donnerstag innerhalb weniger Sekunden von herzerwärmend zu beklemmend. Die dutzenden Bilder zeigen eine glückliche Familie, die in dieser Form nicht mehr existiert.

Eishockey-Star Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew wurden bei einer abendlichen Radtour in Salem County, im US-Bundesstaat New Jersey, von einem Auto erfasst. Die Geschwister erlagen ihren schweren Verletzungen. Meredith Gaudreau verlor bei dem Unfall nicht nur ihren Ehemann, sondern auch den Vater ihrer beiden Kinder, der bald zweijährigen Noah Harper (2) und dem erst wenige Monate alten Johnny Edward. Gleich in mehreren hochemotionalen Postings nahm Gaudreau von ihrem getöteten Mann Abschied:

„Ich danke dir für die besten Jahre meines Lebens. Obwohl ich dich verloren habe, bin ich immer noch das glücklichste Mädchen der Welt, dass ich zu dir gehören durfte. Ich liebe dich so sehr. Du warst perfekt. An manchen Tagen war es zu schön, um wahr zu sein. Ich liebe jede einzelne Sache an dir. Du bist mein Ein und Alles und ich kann es nicht erwarten, wieder bei dir zu sein. Ich liebe dich so sehr, für immer und ewig“, schrieb sie zu einer Bildergalerie. In einer weiteren hob die Witwe seine Qualitäten als „absolut bester Vater der Welt“ hervor. Er sei liebevoll und fürsorglich gewesen und der Beste darin, die Babys in den Schlaf zu wiegen. „Wir werden dich stolz machen. Wir lieben dich so sehr, Daddy“, fügte Meredith Gaudreau am Ende an.

Auch um Matthew Gaudreau wird getrauert

Der Fokus nach dieser Tragödie liegt klar auf Johnny Gaudreau, der einen Starstatus in der NHL innehatte und bei Kollegen, Fans und Journalisten ungemein beliebt war, wie die unzähligen Reaktionen beweisen. Doch an dem verhängnisvollen Abend am 29. August 2024 verlor nicht nur der 31-Jährige sein Leben, sondern auch sein Bruder Matthew, der ebenfalls Eishockeyspieler war.

Auch von ihrem Schwager verabschiedete sich Meredith Gaudreau mit einer herzzerreißenden Botschaft: „Matty, danke, dass du unsere Babys wie deine eigenen geliebt hast und, dass du ein so toller Onkel und Patenonkel warst.“

Kevin Hayes, Stürmer der Pittsburgh Penguins und Teamkollege der Brüder am Boston College, trauert ebenfalls: „Es ist unmöglich, auszudrücken, wie sehr wir euch vermissen werden. Die Welt wird ohne die Gaudreau-Brüder nicht mehr dieselbe sein. Bis wir uns wiedersehen.“ Auf Hayes‘ Hochzeit vergangenes Jahr sorgte Gaudreau noch für eine besondere Tanzeinlage auf den Schultern von Ottawa-Senators-Stürmer Brady Tkachuk.

Unfalllenker war wohl betrunken

Während die Familien, Freunde und Weggefährten der Gaudreau-Brüder trauern und versuchen, den Schock zu verarbeiten, hat die Arbeit der Ermittlungsbehörden und Justiz begonnen.

Der Unfalllenker Sean Higgins wurde von der Polizei verhaftet und sitzt nun vorerst bis kommenden Donnerstag hinter Gittern. An diesem Tag wird es eine Anhörung geben und danach über die weitere Untersuchungshaft entschieden.

Higgins droht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung zweiten Grades mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bei einer Verurteilung. Wie amerikanische Medien übereinstimmend berichten, gab der 43-Jährige gegenüber der Polizei nach dem Unfall an, dass er „fünf bis sechs Bier“ intus habe. Sein beeinträchtigter Zustand habe zu Ungeduld und rücksichtsloser Fahrweise beigetragen, heißt es in der Strafanzeige weiter. Higgins hatte die Gaudreau-Brüder nach einem riskanten Überholmanöver gerammt.