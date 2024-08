Ein wenig werden in Kärnten Erinnerungen wach. An den Sommer von damals, wie es so schön heißt. Als in Villach die NHL-Jungs Michael Grabner und Michael Raffl über das Eis geflitzt sind, sich beim VSV auf die bevorstehende Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt vorbereitet hatten. Sie traten nie als die „Big Boys“ aus Nordamerika auf, sondern eben als schlitzohrige, scherzende Villacher inmitten ihrer Kumpels. Nahbar, freundlich und unprätentiös. Ähnliches passiert derzeit in Klagenfurt durch Marco Kasper, den die Aura der NHL umweht. Der Erstrunden-Draftpick der Detroit Red Wings zieht auf Klagenfurter Eis seit Wochen seine Runden. Zuletzt stattete ihm sogar ein Skills Coach des NHL-Klubs einen Besuch ab, analysierte, feilte und arbeitete mit dem 20-Jährigen. Detroit und GM Steve Yzerman lässt also seine Spieler auch im Sommer nicht aus den Augen.