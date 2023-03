Die Villacher Adler konnten einen ihrer wohl begehrtesten Spieler langfristig binden. Philipp Lindner verlängerte sein ursprünglich bis zum Ende der kommenden Saison gültiges Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026. "Ich fühle mich in Villach extrem wohl, es ist eine tolle Stadt, auch die gesamte Organisation beim VSV arbeitet perfekt. Sportlich haben wir ein ganz starkes Team, haben uns stetig gesteigert. Gemeinsam können wir einiges erreichen. Es gibt für mich nur ein Ziel: Ich will am Ende den Pott in die Höhe halten", erklärt der 27-jährige Innsbrucker, der kürzlich von den Radio-Kärnten-Hörern zum Kärntner Eishockey Superstar gewählt wurde.

Die statistischen Werte des Verteidigers können sich sehen lassen. In 42 Spielen steuerte Lindner 24 Punkte (8 Tore/16 Assists) bei, zudem belegt er mit einem Wert von plus 26 ligaweit den sechsten Platz. "Philipp ist ein absoluter Top-Verteidiger. Er spielt heuer die beste Saison seiner bisherigen Karriere, was ihn natürlich für viele Vereine sehr interessant macht. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass es gelungen ist, ihn vorzeitig zu verlängern und für die kommenden drei Jahre an den 'Adlerhorst' zu binden", zeigt sich VSV-Teammanager Andreas Napokoj zufrieden.