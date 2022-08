Der Name Färjestad ist so ziemlich jedem Eishockeyfan ein Begriff. Er bürgt für Qualität, euphorische Fans und viel Tradition. Der schwedische Klub aus dem Ort Karlstad wurde bereits 1932 gegründet, konnte bis jetzt zehn Meistertitel einfahren, den letzten in der abgelaufenen Saison und stand weitere 17 Mal im Finale. Eishockey ist in der Stadt am nördlichen Ufer des Vänern (größter See der EU) mit Abstand die populärste Sportart, dementsprechen euphorisch präsentiert sich auch die Fangemeinschaft bei den Heimspielen. Nicht zuletzt durch etliche Teilnahmen am renommierten Spenglercup in Davos (SUI), den die Schweden 1993 und 1994 gewinnen konnten, genießt der Färjestad BK seit Jahrzehnten in ganz Europa einen ausgezeichneten Ruf.



Zum fünften Mal nimmt der Klub an der Champions Hockey League teil, wirklich erfolgreich gestalteten sich die bisherigen CHL-Auftritte aus Sicht von Fäjrestad jedoch (noch) nicht. Das beste Ergebnis wurde in der Saison 2019/20 eingefahren, als man es bis ins Achtelfinale schaffte. Die Heimstätte im knapp über 60.000 Einwohner zählenden Karlstad ist die Löfbergs Arena mit einer Zuschauerkapazität von 8250.



„Der Klub ist ein bisschen mit dem KAC oder Bayern München vergleichbar. Er genießt zwar viel Anerkennung in Schweden, wird wegen seiner ‘Wir sind wir-Mentalität’ aber auch immer wieder angefeindet“, erzählt Dieter Kalt, der mit dem Verein 2002 den Meistertitel holte, insgesamt drei Saisonen dort verbrachte. „Es ist mein zweites Zuhause geworden, habe noch immer gute Kontakte nach Karlstad. Der jetzige Sportdirektor Rickard Wallin war damals der linke Flügel in meiner Linie.“ Neben dem Klagenfurter hatten auch noch Andrè Lakos (2007/08) und Reinhard Divis (2008/09) Engagements in Karlstad. In Österreich wurde der Verein spätestens in den 90-er-Jahren bekannt, als die Bengt-Ake Gustafsson und Thomas Rundquist von dort zur VEU Feldkirch wechselten und die österreichische Liga aufmischten.



Klar ist, dass Färjestad als klarer Favorit in die CHL-Gruppenphase geht. Alles andere als ein glatter Heimsieg am Freitag (20.35 Uhr, live auf ORF Sport+) gegen den VSV wäre eine große Überraschung. Dennoch müssen sich die Adler laut Kalt keineswegs verstecken: „Es ist für beide Mannschaften das erste Bewerbspiel der Saison, da kann viel passieren. Die Frage wird sein, wie konstant Villach über 60 Minuten dagegen halten wird können.“ Superstars sucht man im Kader der Schweden vergeblich, die Mannschaft gilt aber als äußerst homogen und kompakt. Mit dem Finnen Ville Pokka konnte man heuer einen aktuellen Welt- und Olympiasieger für die Verteidigung gewinnen, der direkt aus der russischen KHL nach Karlstad wechselte.