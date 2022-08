Die Saison hat für die Villacher Adler noch gar nicht richtig begonnen, da haben sie bereits den ersten Ausfall zu beklagen. Felix Maxa fällt für circa vier Wochen aus. Beim Turnier in der Schweiz brach sich der gebürtige Wiener das Wadenbein an und wird den Auftakt der ICE-Liga wahrscheinlich versäumen.



Ohne Maxa und John Hughes und mit einem komplett neuen Line-up hatte der VSV im Heimtest gegen den norwegischen Meister Stavanger von Anfang an Probleme, zu seinem Spiel zu finden. Die Adler ließen neben der Präzision vor allem Zweikampfstärke vermissen. Aus der erhofften Leistungssteigerung wurde laut Rob Daum ein Rückschritt: "Manche Spieler waren nicht gut genug. Stavanger war schneller, gewann mehr Zweikämpfe, hat verdient gewonnen." Fest steht, dass sich der VSV für das erste CHL-Spiel in zehn Tagen festigen muss, um gegen Färjestad nicht in ein Debakel zu laufen. Am Ende gab es eine 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)-Pleite. Beide VSV-Treffer erzielte Robert Sabolič.



Johannes Neumann schaffte über das U17-Travelteam des KAC den Sprung nach Rögle. Er erhält in Schweden einen Juniorenvertrag.