Schon nächste Woche stehen für die Villacher Adler die ersten zwei Bewerbspiele der Saison an. Im Rahmen der Champions Hockey League muss der VSV zum Auftakt beim schwedischen Meister Färjestad (2. September) und nur zwei Tage später in Krakau (POL) antreten. Doch bevor es ernst wird, empfangen die Adler heute (19.15 Uhr) noch den norwegischen Champion Stavanger.



„Das Ziel ist es, unabhängig vom Ergebnis, eine bessere Leistung als beim vergangenen Turnier in der Schweiz zu zeigen“, gibt Rob Daum die Marschroute vor und fügt hinzu: „Wir haben gegen Rapperswil (2:7) und Olten (2:4) nicht den erhofften Schritt nach vorne gemacht. Das ist aber kein Beinbruch.“



Der Trainer wird heute sein Line-up punktuell verändern. John Hughes wird pausieren, dafür ist Tim Geifes eine Option für den Sturm. „Wir werden sehen, wie die Veränderungen funktionieren“, so Daum, der mit dem neuen Kader äußerst zufrieden ist und auch die Neuzugänge lobt. „Mit JP Lamoureux haben wir uns im Tor gegenüber dem Vorjahr definitiv verstärkt und auch unsere Verteidigung ist wesentlich erfahrener. Dafür haben wir etwas an offensiver Stärke eingebüßt“, spielt der 64-jährige auf die Abgänge von Kosmachuk (33 Tore), Krastenbergs (19) und Karlsson (21) an.



An der Spielanlage soll dieser Umstand allerdings nichts ändern. „Wir wollen weiterhin aggressives Eishockey spielen. Heuer müssen einfach andere Spieler produktiver sein. Und außerdem sollten wir dank unserer Defensive auch nicht mehr so viele Tore benötigen, um Spiele zu gewinnen“, erklärt Daum. Der Eintritt heute beträgt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre und Abonnenten haben freien Zugang zur Halle.