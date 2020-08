Facebook

Ohne fünf Imports trifft Neo-Trainer Dan Ceman mit dem VSV im ersten Test auf Red Bull Salzburg © (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

Nach Liganeuling Bratislava und Fehervar startet heute auch der VSV mit dem ersten von insgesamt sieben Testspielen. Die Adler gastieren beim Viertelfinalgegner der letzten Saison, den Red Bulls aus Salzburg. „Wir werden mit vier Linien auftreten und auch viele junge Spieler einsetzen. Dieser erste Test ist eine gute Möglichkeit, an den Basics unseres Systems zu arbeiten und um zu sehen, wie gut wir das, was wir trainiert haben, auch schon umsetzen können“, erklärt VSV-Coach Dan Ceman.



Im Kader werden heute allerdings noch etliche Stammspieler fehlen. Neben Neuzugang Sahir Gill, der zwar bereits in der Draustadt ist, werden auch noch Goalie Tyler Beskorowany, Jerry Pollastrone, Matt Mangene und Scott Kosmachuk, die alle nächste Woche in Villach erwartet werden, fehlen. Im Tor wird Alexander Schmidt beginnen.



„Ich hoffe, dass im Laufe der nächsten Woche alle Spieler wie geplant eintreffen. Die Situation ist derzeit nicht einfach, aber da geht es fast jedem Team gleich. Auf der anderen Seite werden die Jungen viel Eiszeit erhalten und könne sich auch im Powerplay beweisen“, so der neue Trainer. Sein Spielsystem will der Kanadier so einfach wie möglich gestalten: „Wir wollen in jeder Situation viel Druck erzeugen und auch die Verteidiger in unser Offensivspiel einbinden.“



Bereits am Sonntag (17.30) treffen die Adler daheim auf das AHL-Team Jesenice. Für das Spiel werden 1000 Sitzplatzkarten aufgelegt.