Die Aussagen von Villachs ÖVP-Stadtrat Christian Pober gegenüber Landessportdirektor Arno Arthofer ziehen weiter ihre Kreise. Jetzt wandten sich die Kärntner Landesbediensteten an ÖVP-Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig und appelierten, er möge Pober bändigen.

Schuschnig wird von den Beamten attackiert © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Aus einem begehrten und wiederkehrenden Wahlversprechen wird dieser Tage das Streitthema Nummer eins in Villach. Das Eishallenprojekt Neu, das ab 2021 nach vielen Jahren der Diskussion endlich Fahrt aufnehmen sollte, rückt durch die Coronakrise erneut in weite Ferne. Das 23,5 Millionen Euro-Projekt, zu dem nach wie vor viele Details offen sind, sieht eine Adaptierung inklusive Bau einer zweiten Halle für ein bundesweites Damenleistungszentrum vor. Das Land sicherte eine Förderung von rund acht Millionen Euro zu, die Stadt will sich mit zehn Millionen Euro beteiligten.