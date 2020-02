Facebook

Nach dem bitteren 0:1 gegen Dornbirn war der VSV gewillt, von Beginn an richtig Druck auf das Schlusslicht auszuüben. Schon nach drei Minuten klopfte Nico Brunner auch nach einem Sololauf bei Scott Darling im HCI-Gehäuse an. Das sollte es bis auf weiteres aber schon wieder gewesen sein. Michael Boivin stellte aus dem Nichts nämlich nach knapp acht Minuten plötzlich auf 1:0 für die Hausherren, die nun munter waren. Tyler Spurgeon und Jesper Thörnberg wurden in Minute zwölf gleich doppelt bei VSV-Schlussmann Brandon Maxwell vorstellig. Eine Minute vor Schluss musste er auch noch in höchster Not gegen den vom VSV ausgeliehenen Stürmer Christof Kromp retten. Kromp muss übrigens bis Saisonende auf seinen Linienpartner verzichten. Der Villacher Daniel Wachter (22) riss sich im letzten Aufeinandertreffen mit den Adlern das Kreuzband und fällt nach erfolgreicher Operation für die restliche Spielzeit aus.