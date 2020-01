Der VSV muss im 329. Kärntner Derby in Klagenfurt auf Patrick Björkstrand verzichten. Der Leistungsträger, der zuletzt wieder am Flügel spielte, erkrankte kurz vor dem Derby.

Patrick Björkstrand ist krank © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Kurz vor dem Derby eine Hiobsbotschaft für die Adler: Leistungsträger Patrick Björkstrand fällt aus! Am Vormittag meldete er sich bei Jyrki Aho krank. Damit hat der VSV keine kompletten vier Linien zur Verfügung. Nico Brunner rückt neben Chris Collins und Martin Ulmer in die zweite Linie. So bleiben mit Miika Lahti und Alexander Lahoda nominell zwei Stürmer "übrig", ein Flügel wird Doppelschichten schieben müssen.