Ken Strong soll in Villach keine Zukunft mehr haben, er verabschiedete sich schon via Whattsapp von einigen Kollegen. Dass Gerhard Unterluggauer die Zusammenarbeit schon vor Saisonende beendete, stimmt so aber nicht.

Strong vor dem Aus? © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Am Sonntag machte ein Gerücht die Runde, wonach Gerhard Unterluggauer seinen VSV-Co-Trainer quasi zum Zurücklegen des Amtes gedrängt habe und Ken Strong Stand jetzt schon kein Teil des Teams mehr ist. Beim VSV zeigt man sich erbost über die Meldung, "denn die ist ein voller Blödsinn, das habe ich selbst aus den Medien erfahren und mit Ken gleich telefoniert. Er ist krank und deshalb in Linz nicht dabei, genau so wie auch Niki Petrik", so Unterluggauer. Auch Sportvorstand Gerald Rauchenwald, der gerade in Salzburg weilt, traf die Meldung unvorbereitet. "Ich wüsste nicht, dass das richtig ist, darüber hätte man mich wohl in Kenntnis gesetzt."

Zudem steht momentan ja noch überhaupt nicht fest, wie es mit Unterluggauer, Strong und Markus Peintner überhaupt weitergeht, Unterluggauer wäre also auch gar nicht in der Position, Strong jetzt zu "entlassen". Dass der Strong-Abgang vor der Tür steht, ist aber dennoch möglich. In einer Whattsapp-Gruppe der "VSV Oldstars" hat er sich schon bei den Kollegen verabschiedet und auch preisgegeben, dass Unterluggauer ihm fehlende Erfahrung als Trainer vorwarf.

Eine breite Masse an Fans macht inzwischen in die Gegenrichtung mobil. Schon beim letzten Heimspiel forderte ein Fanklub, Strong als neuen Trainer einzusetzen, eine Facebookgruppe zu dem Thema hat in einem halben Tag schon über 300 Mitglieder bekommen.