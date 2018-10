Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So feierte man 2006 den bislang letzten Titel in Villach © Wikiwand.com

Ein spezieller Gast kommt am FReitag an seine alte Wirkungsstätte zurück. VSV-Legende und Meister-Torschütze von 2006, die legendäre Nummer 54, Dany Bousquet, wird seine Adler beehren. Und das ausgerechnet gegen Salzburg, also jenen Verein, den er mit seinem Treffer ins Tal der Tränen gestürzt hatte. Welcher VSV-Fan erinnert sich nicht an die entscheidende Szene, kommentiert im Bezahlsender "Premiere" mit den Worten: "Nachussmöglichkeit für Roy, Tor! Villach ist Meister! Dany Bousquet!". Was danach in der Villacher Eishalle los war ist Geschichte. "Begrüßt wird er am Eis natürlich mit genau dieser Einspielung seines Tores und auch sonst dürfen die Fans gespannt sein, was wir noch vorhaben", sagt Sandra Kreiner Marketing-Vorständin des VSV.

Bousquet, der mittlerweile in Freiburg ansässig geworden ist, spielt am Wochenende bei einem Altherren-Turnier in Zell am See mit und "so schaffe ich es heuer auch endlich einmal wieder nach Villach, um dem VSV zuzuschauen", so der mittlerweile 45-Jährige, der in 167 Spielen für den VSV 112 Mal traf und 103 weitere Tore auflegte. Und so wird es heute wohl wie einst von den Tribünen über das Eis hallen: "Ein Stürmer, viele Tore, ja das ist Dany Bousquet!"