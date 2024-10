Schon seit geraumer Zeit stand es fest, nun ist es auch offiziell. Der VSV will sich nach dem Ende der Saison neu und „breiter“ aufstellen. Die Vorstände Gerald Rauchenwald und Andreas Schwab werden sich nach der Spielzeit aus der Vereinsführung zurückziehen und künftig im Beirat des Vereins aktiv sein. „Aus privaten und beruflichen Gründen ziehen wir uns zurück. Aufgrund zeitlicher Einschränkungen ist es uns nicht mehr möglich, uns in der gewohnten Intensität für den VSV zu engagieren. Mit der neuen Struktur soll der Verein künftig auf eine breite Basis gestellt werden“, werden die beiden Vorstände in einer Presseaussendung zitiert.