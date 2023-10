Siege zu feiern, obwohl die Mannschaft nicht das höchste Level abrufen konnte, bürgt für Qualität und das nötige Selbstvertrauen. Und genau das war es auch, was dem VSV am Freitag den erst am Ende klaren und auch erwarteten 5:2-Sieg bei den Graz 99ers bescherte. Die Blau-Weißen sind sich auch durchaus dessen bewusst, dass mit Meister Salzburg schon heute ein bei Weitem größeres Kaliber in die Draustadt kommt.