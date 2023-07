Leistungstests sind an sich nichts Besonderes. Durchgefallen ist noch niemand. Selbst Imports, die öfters beim Griller oder am Golfplatz gestanden waren, als in der Kraftkammer, wird ein Ultimatum eingeräumt. Für pflichtbewusste heimische Profis, die ohnehin unter ständiger Beobachtung stehen, sind diese Art der Überprüfungen nur Formsache. Für Johannes Bischofberger wird es dennoch ein spezieller Moment. „Ich bin zurück“, sagt der 29-Jährige mit fester Stimme, der beinahe die ganze Saison 2022/23 verpasst hatte. Und dessen Karriere aufgrund einer weiteren Gehirnerschütterung de facto beendet war. Doch der wieselflinke Stürmer gab nicht auf.