Bei der ordentlichen Generalversammlung der 13 Vereine der ICE-Liga wurden die Pioneers Vorarlberg als ordentliches Mitglied aufgenommen und sind dadurch in vollem Umfang stimmberechtigt. Besonders betont wurde die Wichtigkeit der Internationalität, die im Zentrum der zukünftigen Ausrichtung stehen soll. Der Modus bleibt gegenüber der letzten Saison unverändert, sehr wohl wird es aber einen neuen Strafenkatalog geben. Team Vorarlberg brachte zudem einen Antrag ein, das Modell der Ausbildungsentschädigung zu eliminieren, da es unkomplizierte und teure Vereinswechsel von heimischen Spielern erschwere. In den nächsten Wochen soll der Antrag mit den Funktionären des ÖEHV besprochen werden.



Noch keine Einigung gab es hinsichtlich einer flächendeckenden Streaming-Plattform. Den Einsprüchen von Wien und dem KAC, dass man den Vereinen nicht vorschreiben könne, Heimspiele via Live-Stream zu übertragen, wurde vom Schiedsgericht der Liga stattgegeben. Eine Einigung diesbezüglich ist also vorerst nicht in Sicht. KAC-Vorstand Hannes Schweiger leitet zumindest eine Arbeitsgruppe hinsichtlich einer Festlegung von Qualitätsstandards. Ein Umlaufbeschluss bezüglich Statutenänderung liegt bereits vor.