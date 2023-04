Nach zähen Verhandlungen konnten sich der KAC und Chefcoach Petri Matikainen darauf einigen, dass sie künftig getrennte Wege gehen werden. Der Finne hätte noch einen Vertrag für die kommende Saison gehabt. Speziell in der abgelaufenen Saison passte die Chemie zwischen Generalmanager Oliver Pilloni und den Finnen nicht mehr, daher war dies ein logischer Schritt. Der zweifache Meistermacher wird schon am Freitag nach Finnland fliegen, freut sich darauf, seine neuerworbene Wohnung einzurichten. "Es war eine tolle Zeit in Klagenfurt, die mit zwei Meistertiteln auch recht erfolgreich war. Daher verlasse ich Kärnten und den KAC mit einem guten Gefühl", meint der charismatische Coach.

Pilloni wollte unbedingt eine Änderung im Trainerbereich, was nun möglich ist. Trotz der Diskrepanzen in der abgelaufenen Saison findet er viele lobende Worte für Matikainen. "Petri hat unsere Kampfmannschaft zu schönen Erfolgen geführt, er wird in unserem Klub stets in guter Erinnerung bleiben. Bei der Analyse sind wir gemeinsam zur Entscheidung gelangt, dass eine gewisse Abnützung eingetreten ist und es neuer Impulse bedarf. Da der einheimische Stamm unserer Mannschaft in wesentlichen Teilen erhalten bleiben wird, nehmen wir die Veränderungen an der Position des Trainers vor", begründet Pilloni.

Zwei Kandidaten

Zwei Angebote von möglichen Trainerkandidaten hat Pilloni bereits auf seinem Arbeitstisch liegen. Dabei handelt es sich um den Schweiz-Kanadier Serge Pelletier und den Finnen Raimo Helminen. Pelletier war 22 Jahre in der Schweiz als Trainer tätig, betreute in den über zwei Dekaden Teams wie Lugano, Fribourg-Gotteron, Ambri-Piotta oder HC La Chaux-de-Fonds. Letzte Station von Pelletier war Augsburg (DEL, Saison 21/22). Helminen kennt die ICE-Liga aus seiner kurzen Zeit als Headcoach für Pustertal, bei den Südtirolern ersetzte er Mitte November 2021 Luciano Basille. Der Finne führte das Team souverän in die Top sechs der ICE-Liga, schied dann aber im Viertelfinale aus. Als Cheftrainer hatte er noch Engagements bei TPS Turku und beim finnischen U20-Nationalteam. Ansonsten war er stets als Assistenztrainer bei renommierten Vereinen seiner Heimat tätig. In der KHL stand er drei Jahre bei Jokerit Helsinki an der Bande, in der finnischen Liga bei Ilves Tampere.

Vizepräsident Hellmuth Reichel wünscht sich einen Trainer, der es versteht, junge Spieler zu entwickeln und in die Kampfmannschaft einzubauen. "Petri Matikainen war ja nicht unbedingt erfreut darüber, mit jungen Spielern intensiv zu arbeiten. Was abseits seiner Erfolge mich schon ein wenig enttäuscht hat", sagt Reichel, der auch über einen Kirk Furey oder David Fischer aus den eigenen Reihen nachdenkt.