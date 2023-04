Zwei Spiele zum Preis von einem. In einem Play-off-Spiel, vor allem in einem Finale, eigentlich undenkbar. Dennoch kamen die 6800 Zuschauer in der Bozener Eiswelle am Sonntag in diesen Genuss. Denn das fünfte Finalduell gegen Titelverteidiger Salzburg dauerte fast 120 Minuten. Erst vier Minuten vor dem Ende der dritten Verlängerung sorgte Matt Frattin für den entscheidenden Treffer und bewahrte Bozen damit auch vor dem Saisonende. Die Südtiroler zeigten gegen die spielerisch überlegenen Mozartstädter viel Herz, kämpften sich mit unbändigem Willen zurück in die Serie. Obwohl die Red Bulls in der Best-of-Seven-Serie (noch) mit 3:2-Siegen führen, liegt der Ball nun bei ihnen, denn eines ist gewiss: Ein siebentes und alles entscheidendes Duell in Bozen wollen sie um jeden Preis verhindern.