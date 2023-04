Die beiden besten Teams des Grunddurchgangs stehen sich heute (19.30 Uhr, live auf Puls 24) in der Best-of-Seven-Finalserie der ICE-Liga gegenüber. Im Duell zwischen Bozen und Titelverteidiger Salzburg genießen die Südtiroler Heimvorteil. Die Bilanz zwischen beiden Teams spricht ebenfalls für die Füchse. In vier Saisonduellen konnte sich Bozen dreimal gegen die Mozartstädter durchsetzen. Bisher prallten die beiden Mannschaften schon zweimal im Finale aufeinander (2014 und 2015), beide Male mussten sich die Bullen geschlagen geben. „Der Grunddurchgang ist vergessen, jetzt beginnt alles wieder von Neuem“, will sich Red Bull-Stürmer Florian Baltram nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Bozens Luca Frigo, der schon bei den ersten beiden Finalserien gegen Salzburg im Kader stand, freut sich auf die Neuauflage: „Ich glaube, dass wir heuer absolut auf Augenhöhe sind. Der Heimvorteil ist sicher ein kleiner Vorteil für uns, es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen.“