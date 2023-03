Nichts für schwache Nerven war das siebente und damit alles entscheidende Viertelfinalduell zwischen Bozen und Linz. Bereits nach 23 Sekunden erzielte Logan Roe die Führung für den Underdog aus Oberösterreich, der sich erst über das Pre-Play-off für das Viertelfinale qualifizieren konnte. Auch auf den Ausgleich der Südtiroler in numerischer Unterlegenheit durch Lukas Frigo hatten die Black Wings noch im selben Powerplay durch Andreas Kristler (39.) die passende Antwort parat.

Beinahe hätte Linz die 2:1-Führung und die Sensation gegen den Grunddurchgangssieger auch über die Zeit gebracht. Doch Dustin Gazley vermieste Ex-KAC-Crack Martin Schumnig und Co. kurz vor dem Ende die Party. In der 55. Minute sorgte der US-Amerikaner für den viel umjubelten Ausgleich. In der anschließenden Verlängerung brauchte Gazley lediglich 44 Sekunden um erneut zu treffen und Bozen damit im letzten Abdruck ins Halbfinale zu schießen.



Dort warten auf die Südtiroler nun die Vienna Capitals. Im zweiten Duell treffen die Red Bulls aus Salzburg auf die Rotjacken. Die Best-of-Seven Serie beginnt am Freitag, wo die Südtiroler genauso wie Salzburg das Heimrecht genießen.