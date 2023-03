Der KAC hat die Viertelfinale-Serie gegen den VSV mit 4:1 gewonnen. Wie fühlt man sich nach einer so engen und spannenden Serie?

SEBASTIAN DAHM: Auswärts ist es einer der besten Orte, wo ich je gespielt habe. Die Stimmung in jedem Match war ein Wahnsinn, so was habe ich nicht oft erlebt. Es war eine Ehre für mich, ein Teil einer so tollen Serie gewesen zu sein. In Österreich habe ich immer von diesen legendären Kärntner Derbys gehört und es ist so cool, dass ich eine Serie so erleben durfte, eine Erinnerung für das ganze Leben. Denn vor zwei Jahren waren ja keine Zuschauer erlaubt.