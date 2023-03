Wie schon in Spiel drei der Viertelfinalserie gab es auch im vierten Duell einen über weite Strecken offenen Schlagabtausch. Wieder erwischten die Villacher Adler den besseren Start und wieder ging am Ende der KAC als Sieger vom Eis. Wie nahe Freud und Leid in dieser Serie zusammenliegen, zeigte vor allem der Ausgleichstreffer des KAC.