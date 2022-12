Im Laibacher Eishockey hängt derzeit der Haussegen ziemlich schief. Während die Stimmung beim KAC trotz der unglücklichen Auswärtsniederlage in Bozen weiterhin recht ordentlich ist, fielen die Slowenen nach sechs Niederlagen in Folge in ein tiefes Loch. Nach dem Absturz auf den vorletzten Platz in der ICE-Tabelle wird sogar schon ziemlich offen von einer Trainerablöse gesprochen. Am Stefanitag setzte es gegen Asiago ein bitteres 2:5, selbst die 800 Fans, vierstellige Zuschauerzahlen haben in der Tivoli-Halle Seltenheitswert, pfiffen ihr Team aus. Vor allem die Abwehr ist in Laibach ein Schwachpunkt, den sich der KAC auch ersatzgeschwächt zunutze machen sollte. In fünf Spielen kassierten die „Grünen Drachen“ gleich 26 Gegentreffer.

Mit dem Laibacher Eishockey verbindet die Klagenfurter eine langjährige Historie. In jüngster Zeit konnte die Kärntner vier der sechs Begegnungen in der ICE-Liga gewinnen. Und weil schon in Bozen die Abwehr des KAC ein solides Bollwerk bildete, sollte auch am Mittwoch die Offensive der Gastgeber ähnlich eingeschränkt werden.

Das letzte Spiel gegen Laibach endete mit einem 3:1-Sieg des KAC. Am 4. Dezember fehlten bereits acht Stammspieler. Und auch diesmal könnte wieder Fabian Hochegger der auffälligste Mann sein. Anfang Dezember gelangen ihm ein Tor und ein Assist, in Bozen erzielte er das 1:0 durch einen Traumschuss ins Kreuzeck. So spricht nicht alles, aber doch sehr viel für einen KAC-Erfolg im letzten Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr. „Bei Laibach weiß man nie so genau, wie sie auftreten. Ein angeschlagener Gegner ist meist gefährlich. Wir müssen wieder konsequent verteidigen, dann ergeben sich schon die Chancen. Mit meiner Form bin ich derzeit sehr zufrieden und dem Trainerteam dankbar für das Vertrauen“, sagt Hochegger.

Die Personalsituation beim KAC bleibt weiterhin angespannt. Zu den verletzten sieben Stammspielern, Nick Petersen wurde gestern noch genauer untersucht (Unterkörperverletzung), fehlen auch die U20-Teamspieler (Sablattnig, Preiml, Tialler, van Ee), die bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sind. Dazu ist am Dienstag auch noch Verteidiger David Maier erkrankt.