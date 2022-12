Gleich auf elf Akteure musste der KAC am Stefanitag im Auswärtspiel in Bozen verzichten. Nick Petersen ist seit dem Graz-Spiel der siebente KAC-Akteur auf die Verletztenliste. Dazu fehlten auch die Spieler, die bei der U23-WM im Einsatz sind. Rihard Bukarts rückte so auf die Petersen-Position, im vierten Block kam Marcel Witting retour ins Line-up.

Sonst war die Ausgangslage - statistisch gesehen - recht ausgeglichen. Die erste große Chance hatte Paul Postma im rechten Bullikreis (3.), sein Schuss ging nur knapp drüber. Postwendend kam Bozen zu einer Powerplay-Möglichkeit, gekonnt störte der KAC aber die Gastgeber schon im Spielaufbau, eine Taktik, die clever im gesamten ersten Drittel durchgezogen wurde. Freilich: Torchancen gab es wenig (eine zweites Mal Postma aus der Halbdistanz; 9.), dennoch war der KAC doch tonangebend. Es blieb beim 0:0 nach 20 Minuten.

Nach Seitenwechsel waren die Gäste aus Kärnten weiter bemüht, die 0 auf Seiten der Bozener Scorerliste zu halten, verteidigte taktisch ausgezeichnet, auch wenn die Südtiroler den Druck immer mehr erhöhten. Endstation war immer spätestens bei KAC-Goalie Sebastian Dahm. Bei einem der raren Breaks, gleich nach Ablauf einer nummerischen Unterlegenheit, stellte der KAC durch Hochegger mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck auf 1:0 (33.).

Bozen versuchte alles, noch im Mitteldrittel den Ausgleich zu erzielen. Die Hausherren waren das stärkere, das gefährlichere Team. Aber immer machte Goalie Dahm mit unglaublichen Einlagen jede Chance zunichte. Der in der 44. Minute viel Pech hatte. Ein Querpass von Hults wurde von Vallant, der zentral vor Dahm stand, ins eigene Tor gelenkt.

Beinahe gelang den Rotjacken die neuerliche Führung. Postma traf aber mit einem gekonnten Handgelenksschuss aber nur die Querlatte. Durch ein erneutes Powerplay, zum dritten Mal gegen den KAC ausgesprochen, übernahm Bozen wieder das Kommando. Dennoch: die Entscheidung wollte in der regulären Spielzeit nicht mehr fallen - Verlängerung. Und da war McClure in der 64. Minute zur Stelle. Der Punkt für den KAC war mehr als verdient.