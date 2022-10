Die Klagenfurter waren nach der misslungenen Heimpremiere beim 3:5 gegen Linz auf Ursachenforschung für die durchwachsene Leistung. „Wir waren übermotiviert, haben dann auf das Kämpfen bzw. Eislaufen vergessen“, meint Trainer Petri Matikainen. Für den Finnen ist es nicht ganz nachvollziehbar, warum seine Mannen nicht richtig auf Touren kommen. Lob findet er für die Oberösterreicher. „Sie haben über 60 Minuten hart gekämpft, haben konsequent ihr System durchgezogen.“ Jene Sachen, die er sich auch von seinem Team erwartet.

In der eigenen Zone mangelt es des Öfteren an der Zuordnung, fehlt die rigorose Disziplin. Vor allem was das Duo Paul Postma und Jesper Jensen-Aabo betrifft, das primär in der Defensive für schwere Fehler sorgt, die mehrmals zu Gegentoren führten. „Der Druck ist groß in Klagenfurt, sie wollen abliefern und es funktioniert nicht nach ihren Vorstellungen. Diese Faktoren führen zu einer Verunsicherung, die nie hilfreich ist“, meint Matikainen, der ernsthaft überlegt, die beiden Importspieler zu trennen.

Harte Einheiten

Kapitän Thomas Koch ortet ein zu hartes Training, was er auch schon seinem Headcoach mitgeteilt hat. „Das Training ist zehnmal härter als eine Partie, dann fehlt uns im Spiel die Spritzigkeit. Es hapert etwas an der richtigen Dosierung.“ Für den Routinier ist dies nur ein Teil der Ursachen, er fordert mehr von den Top-Spielern ein. „Von den Top-Performern kommt inklusive meiner Person zu wenig, wir sind alle zurzeit nur Durchschnitt. Erwischt unser Goalie nicht einen unglaublichen Tag, bekommen wir fünf Gegentore und schießen aber nicht mehr als drei.“ Eine Baustelle sind auch das Über- und Unterzahlspiel. „Die Verunsicherung im Powerplay ist groß, es fehlt das Selbstvertrauen und die gewisse Lockerheit. Es geht auch nichts leicht bei uns. Der Tabellenplatz spiegelt die derzeitigen Leistungen von uns wider“, meint Koch.

In Bozen werden am Sonntag Johannes Bischofberger, Clemens Unterweger und Niki Kraus nicht dabei sein.