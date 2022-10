Das Warten hat ein Ende. Nach acht Spielen in der Fremde heißt es für den KAC erstmals in der eigenen Halle antreten zu können. Nach 63 Jahren in der Klagenfurter Stadthalle fällt am Freitag der Startschuss in eine neue Ära. In der komplett umgebauten Heidi Horten-Arena wird gegen Linz kein Platz frei bleiben, es sind alle 4480 Tickets vergriffen. Die Neugier auf die Arena und auf die Mannschaft ist riesengroß bei den Anhängern der Rotjacken.