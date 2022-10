Noch herrscht hektisches Treiben in der Heidi-Horten-Arena, tummeln sich unzählige Mitarbeiter der diversen Firmen, um die letzten Fertigstellungsarbeiten abzuschließen. Was die Unternehmen in den letzten Monaten geleistet haben, kann sich sehen lassen. Auf die neugestaltete Halle, die von Architekt Christian Halm mit viel Geschmack geplant und entworfen wurde, können sich die Anhänger der Rotjacken freuen.

KAC-Generalmanager Oliver Pilloni verbrachte in den letzten Monaten einen Großteil seiner Zeit in der Arena, weiß über jedes kleinstes Detail Bescheid, stand den Firmen auch stets bei Entscheidungen, wo und was wohin kommen sollte, zur Seite. Gemeinsam mit Bauleiter Drago Kulis avancierten sie zu einem kongenialen Duo. Begeistert zeigt sich Kabarettist Gernot Kulis von der neuen Heimstätte der Rotjacken. „Die Arena gefällt mir unglaublich gut, sie ist stylish und die Sicht auf das Eis dürfte von jeder Position gut sein. Ein wichtiges Projekt für die Zukunft des Vereins“, sagt der gebürtige Lavanttaler, der aber Graz99ers Anhänger ist. Nicht so wie Bruder Drago, der schon mehrere Jahrzehnte KAC-Abonnent ist. Beeindruckt ist auch Kapitän Thomas Koch. „Es ist wirklich ein Schmuckstück geworden. Respekt vor allen Arbeitern bzw. ihrer Firmen, die haben richtig reingehakelt“, lobt der Stürmer.

Große Freude

Die Hälfte für das Umbau-Budget steuerte die verstorbene KAC-Gönnerin Heidi Horten bei, die bei den Planungen stets eingebunden war. „Schade, dass sie es nicht mehr erleben durfte. Aber ich weiß genau, was sie gesagt hätte: ‘Das ist aber schön’. Sie hätte eine richtige Freude gehabt“, erzählt Pilloni. Für die Mäzenin wird es am Freitag vor dem Spiel gegen Linz auch eine Schweigeminute geben. Ansonsten werden sich die Feierlichkeiten im Rahmen halten. „Erst wenn auch außen alles fertig ist, werden wir ein großes Einweihungsfest organisieren“, erklärt Pilloni.

Stolz ist der 57-Jährige auf den neuen Videowürfel, der zurzeit das Nonplusultra auf dem Markt ist, und der Abschlussleiste der Bande. „Nach internationaler Norm hätte die Leiste blau sein müssen, was ich den Fans nicht hätte zumuten können. Daher musste ich beim Eishockeyverband um eine Sondergenehmigung ansuchen.“

Puls24 wollte am 26. Oktober das Derby zwischen dem KAC und VSV übertragen, aber aus technischen Gründen ist eine Liveübertragung noch nicht möglich. Es wird aber einen Livestream des KAC geben.