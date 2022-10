Der KAC hat sich bei der 3:5-Auswärtsniederlage in Linz nicht mit Ruhm bekleckert, die Rotjacken haben in den 60 Minuten vor allem eine Tugend vermissen lassen, die Grundvoraussetzung ist, um ein Match zu gewinnen. Das Zweikampfverhalten war gegen die Oberösterreicher mehr als mäßig, was auch Thomas Hundertpfund bestätigt. „Ja, unser Zweikampfverhalten war wirklich schwach. Jeder wollte nur ein Tor schießen, statt Gegentreffer zu verhindern. Wir sind immer dann erfolgreich, wenn wir hinten dichtmachen.“ Diese Erfolgsstrategie haben die Rotjacken noch nicht so ganz auf ihrem Bildschirm, was auch Trainer Petri Matikainen fuchsteufelswild macht. „Der Coach war nach der Linz-Partie verständlicherweise nicht gut gelaunt“, sagt Hundertpfund, der seinen ersten Saisontreffer in Linz erzielte.