Co-Trainer Juha Vuori will beim KAC neue Impulse setzen © (c) Kuess

Außerhalb Finnlands ist der Name Juha Vuori nicht wirklich bekannt. In seiner Hemiat genießt der 45-jährige allerdings einen ausgezeichneten Ruf. Bereits mit 25 Jahren beendete der Nordländer, der an der Universität von Boston studierte, seine aktive Karriere und widmete sich von da an seiner Trainerkarriere. Von 2005 bis 2008 arbeitete der akribische Eishockey-Analyst im Olympiazentrum Vierumäki, danach war er ganze neun Jahre bei Lukko Rauma tätig. In den letzten beiden Spielzeiten ging Vuori erneut nach Vierumäki, wo er sich speziell mit dem Thema "Coaching" beschäftigte. Unter anderem wirkte er auch als Vortragender der beiden österreichischen A-Lizenz-Trainerkurse, die für eine Woche in Finnland hospitierten, mit.