KAC-Trainer Petri Matikainen berücksichtigt bei Wahl der Taktik auch die gesammelten Statistiken © GEPA pictures

Im 80er-Jahre-Streifen „Zurück in die Zukunft“ spielen Statistiken eine wichtige Rolle. Der Bösewicht Biff klaut 2015 den Sport-Almanach und reist mit der Zeitmaschine, einem DeLorean-Sportwagen in die Vergangenheit, wo er sich dank diesem Konvolut ein goldenes Imperium aufbaut. Wertvolle Zahlen aus der Welt des Sports beschäftigen heute mehr Menschen denn je. In vielen professionell geführten Klubs sind Statistiker und Analytiker längst zum Teil des Teams geworden. Beim KAC liegt diese Part bei Hannes Biedermann.