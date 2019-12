Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein enges Spiel in Wien © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Die Vienna Capitals starteten, bemüht darum, die 3:8-Schmach aus Klagenfurt zuletzt vergessen zu machen, mit viel Energie in die Partie. KAC-Keeper Lars Haugen hatte gegen Brenden Kichton (7.) und Alex Wall (8.), die beide nach Sololäufen verzogen, erstmals etwas Glück. Wall nahm seiner Truppe dann selbst durch ein Halten an Andrew Kozek den Wind aus den Segeln. Das folgende Powerplay münzte Manuel Ganahl im Gestocher prompt in die Klagenfurter Führung um (12.). Unmittelbar davor hatte sich der momentan nicht in Topform befindliche Nick Petersen gleich dreimal binnen kürzester Zeit im Slot verzettelt. Dass man nicht mit einer höheren Führung in die Kabine ging, lag daran, dass Thomas Kochs Schlagschuss eine Minute nach dem Treffer am Pfosten landete. Im Wiener Überzahlspiel hatte man zum Drittelende keine Probleme, das 1:0 in die Pause zu retten.