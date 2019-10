Facebook

KAC-Stürmer Thomas Koch netzt zum 2:0 in Dornbirn ein © EXPA/ Peter Rinderer

Den dritten Meisterschaftssieg in Serie fuhr der KAC in Dornbirn ein. Die Rotjacken gewannen völlig verdient mit 6:1 und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang vier. Nun wartet auf die Mannschaft noch das letzte Spiel am Dienstag in der Champions Hockey League in Biel. Zu Hause mussten sich die Klagenfurter gegen die Schweizer letzten Mittwoch mit 3:6 geschlagen geben. Daher sind die Aufstiegschancen so gut wie vorhanden, aber theoretisch können die Klagenfurter noch das Achtelfinale erreichen.