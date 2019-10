Stapelweise Pizzakartons bei Auswärtsfahrten gehören der Vergangenheit an. Die Profis achten auf ihre Ernährung. Und sie vertrauen auf Armin Kreiner und das Gute aus seinen schwarzen Boxen.

Unipizzeria-Chef Armin Kreiner, Performance Koordinator Lion Hennig, KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund © Daniel Raunig

Eine schwarze Box mit leckeren Speisen bringt Starkoch Tim Mälzer zum Schwitzen. Und Mehlspeisen führen zu Hasstiraden (Zitat: „Backen ist nicht kochen“). Das weiß man aus der Sendung „Kitchen Impossible“. Was hingegen manche Eishockey-Profis in ihren Essenboxen erwartet, hat nichts mit Zufallsprinzip zu tun. Uni-Pizzeria-Boss Armin Kreiner beliefert viele EBEL-Teams bei ihren Gastspielen in Kärnten. Und er verköstigt den gesamten KAC sowie das VSV-Team bei seinen Auswärtsreisen.