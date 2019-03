Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Obersteiner macht seine Sache im Play-off bisher richtig gut © GEPA pictures

1. Drittel: Ein Team, ein Weg, ein Ziel – dieser Spruch steht in großen Buchstaben auf dem KAC Bus. Das Ziel heute in Bozen heißt Einzug in das Halbfinale. Mit 3:0 führen die Rotjacken in der Best-of-Seven-Serie, heißt, ein Sieg fehlt noch. Der Auftakt verlief nicht vielversprechend, denn schon nach 125 Sekunden gehen die Gastgeber in Front. Nach einem schweren Fehler vor dem eigenen Tor von Clemens Unterweger kommen die Südtiroler an die Scheibe, die Marco Insam nach einer Abwehr von Lars Haugen staubtrocken einschießt. Nur 20 Sekunden später folgt die Antwort der Rotjacken. Daniel Catenacci verliert an der eigenen blauen Linie den Puck. Daniel Obersteiner schnappt sich das Spielgerät und lässt mit seinem Abschluss Bozen-Goalie Jack Smith keine Abwehr. Bevor die Matchuhr die Fünfminuten-Marke erreichte, brachte der zuletzt gesperrt gewesene Markus Nordlund kurz nach dem ersten Powerplay sein Team erneut in Führung. Dann dauert es aber mehr als acht Minuten bis zum nächsten Tor. Nun ist wieder der KAC an der Reihe. Nach einem Bully kommt David Fischer an die Scheibe, umkreist das Tor und sein Schuss wird von einem Südtiroler von seinem Eisschuh ins Gehäuse abgefälscht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.