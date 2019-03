Die 99ers führen in der "Best-of-seven"-Serie im Viertelfinale gegen die Black Wings Linz nach einem 5:2-Auswärtssieg bereits mit 3:1 und sichern sich für das kommende Heimspiel am Freitag den Matchpuck.

Die 99ers (links im Bild: Matt Garbowsky) haben am Dienstag in Linz die Chance, sich einen Matchpuck zu sichern © GEPA pictures

Erstmals in der Viertelfinalserie zwischen den Graz 99ers und den Black Wings Linz konnte sich das Auswärtsteam durchsetzen. Die Grazer siegten in Oberösterreich mit 5:2, im fünften Spiel der "Best of seven"-Viertelfinalserie am kommenden Freitag können die Grazer damit bereits das Halbfinal-Ticket buchen.

1. Drittel: Wenige Minuten waren gespielt, da unterlief 99ers-Verteidiger Robin Jacobsson im Spielaufbau ein schwerer Abspielfehler - und diesen wusste Linzer Brian Lebler in die Führung umzumünzen (5.). Die 99ers-Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, Matt Caito traf aus spitzem Winkel zum Ausgleich (8.). Nach dem Treffer hatten die Grazer zahlreiche weitere Chancen, mussten im Gegenzug aber auch eine 3:5-Unterzahl überstehen. Doch just, als Oliver Setzinger als Letzer von der Strafbank kam, wurde dem 99ers-Kapitän der Puck in den Lauf gespielt - und diese Chance ließ er sich nicht nehmen: 2:1 (17.).

2. Drittel: Mit Mittelabschnitt legte Linz ähnlich flott los wie zu Spielbeginn und erzielte ein schnelles Tor: Dan Da Silva vollendete einen Linz-Konter nach nicht einmal 60 Sekunden zum 2:2-Ausgleich (21.). Die Grazer dominierten und konnten in einem sehenswerten Schlagabtausch wieder die Führung herstellen: Domink Grafenthin nützte einen Fehler der Linzer im Spielaufbau zum 3:2 aus (34.).

3. Drittel: Wieder starteten die Gastgeber gut in das Drittel, das erste Tor war aber diesmal den Gästen vorbehalten: Ex-Linzer Daniel Oberkofler nützte eine elegante Vorlage von Travis Oleksuk zum 4:2 (45.). Wenig später sorgte Colton Yellow Horn mit einem sehenswerten Tor für die Vorentscheidung: Der US-Amerikaner traf mit der ersten Puck-Berühurung direkt vom Bully (51.). Graz schaltete einen Gang zurück, verwaltete geschickt - die Linzer gingen auf volle Offensive, konnten aber nicht mehr nachlegen.