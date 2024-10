5:2 gegen Vorarlberg. Das Endergebnis schaute aus KAC-Sicht souveräner aus, als es war. Klar, die Rotjacken spielten 35 gute Minuten, führten auch verdient mit 3:0, zeigten aufmüpfigen Gästen oft die kalte Schulter. Doch ab dem 1:3 kurz vor Ende des Mitteldrittels wurden die Rotjacken, die schon am Mittwoch (20.20 Uhr) daheim Zürich in der CHL treffen, unsicher, fanden nicht mehr zu ihrem Spiel. Auch, weil man durch schlechtes Stellungsspiel Strafen ausfasste. „Das muss auf jeden Fall besser werden und es wird speziell in der CHL wieder wichtig, nicht oft auf die Strafbank zu müssen“, gab Kapitän Thomas Hundertpfund zu Protokoll.