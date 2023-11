Für das Future Team der Rotjacken läuft es bis jetzt in der heurigen Saison der Alps Hockey League alles andere als nach Plan. Die jungen Rotjacken halten zurzeit bei lediglich neun Zählern aus 18 Matches, bilden dabei weit abgeschlagen das Tabellenschlusslicht. Zuletzt standen nicht weniger als 11 Niederlagen in Folge zu Buche. Ständige Verletzungssorgen plagen die blutjunge Truppe von Harri Laurila und Christoph Brandner. Mit Veteran Andrej Tavzelj und dem slowenischen U20 Nationalteam Spieler Tit Smolnikar muss das Future Team auf zwei Stammkräfte in der Defensive weiterhin verzichten. Und da passt es auch irgendwie ins Gesamtbild, dass der finnische Headcoach seinen Sohn Vili Laurila und Viertlinien-Verteidiger als zusätzlichen Körper in die Kabine geholt hat.