Eigentlich sollte eine Pause genützt werden. Um das gewohnte Umfeld zu verlassen, die Akkus neu aufzuladen, und dann neu durchzustarten. Doch aus personeller Sicht ist beim KAC schon lange nichts mehr normal. Immer wieder treten mittelschwere bis schwere Verletzungen auf. Und dazu gesellen sich hartnäckige Krankheitsfälle. Die Spiele, die in den vergangenen drei Jahren mit kompletten Line-up absolviert wurden, können an zwei Händen abgezählt werden. Und erneut weisen die Rotjacken ein umfangreiches Lazarett auf. Wieder bestimmen Ausfälle die Linienplanung von Trainer Kirk Furey. „Es ist nicht leichter geworden“, gibt er zu. Aber das ändere für ihn nichts. „Ob ich mich darüber beschwere oder nicht - es ändert sich nichts.“ Und so hat im Bus nach Ungarn ein stattliche Abordnung gefehlt: Nick Petersen, Lukas Haudum, Johannes Bischofberger, Daniel Obersteiner sowie Kapitän Thomas Hundertpfund.