Das Spiel gegen Fehervar hatte bei weitem nicht die Kraft, die jüngsten Pleiten vollkommen vergessen zu machen, doch es war ein positives Signal. Der Wille, die Scharte des 1:8 gegen den VSV auszumerzen, war deutlich erkennbar, wiewohl das reine Verlangen freilich nicht reicht. Es sollte bis ins Schlussdrittel dauern, bis Zählbares erreicht wurde. Eigenfehler im Spielaufbau erstickten den Offensivdrang lange im Keim und so hatte Gustav Bouramman in der 20. Minute die erste große Chance. Er traf allerdings nur Keeper Olivier Roy.

Die Grazer machten es dem Schlussmann der Ungarn auch im zweiten Drittel nicht sonderlich schwer. Die Schüsse waren nicht von einer ansprechenden Qualität – ein leichtes Spiel für einen gestandenen Keeper. In der 33. Minute war dann Graz-Keeper Christian Engstrand bezwungen. Ein Pass in Richtung blaue Linie von Brett Findlay fand Alexander Petan und der hatte Platz und Zeit. Er suchte sich die Ecke aus und bezwang Engstrand. Es war ein sauberer Konter, der eine starke Phase der Gäste abschloss.

Das Spiel der Grazer gewann im letzten Drittel etwas an Feuer und ein Powerplay sollte Erleichterung bringen. Die Scheibe lief gut in den Reihen der Heimischen und ein beherzter Schuss von Ken Ograjensek passte unter Roys Schonern durch. 1:1 nach 50 Spielminuten und eine feine Einzelaktion von Sam Antonitsch (53.) brachte die Führung. Er setzte sich auf der linken Seite durch und traf hoch in die lange Ecke. Das Tor überstand den Videobeweis und war somit amtlich. Ein Konter durch Gustav Fladeby (54.) sorgte dann für die Entscheidung. Er fuhr alleine auf das Tor zu und schob den Puck an Roy vorbei ins Tor. Und nach langer Zeit standen im Bunker wieder einmal alle auf - "wenn ihr Grazer seid".