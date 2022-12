Es war nur ein kleiner Dämpfer für die Graz 99ers, als sie am Dienstag 2:5 gegen Innsbruck verloren haben. Heute gaben die Steirer mit dem 5:2-Sieg in Linz die perfekte Antwort und bestätigten den leichten Aufwärtstrend somit eindrucksvoll. In der Stahlstadt sorgten Ken Ograjensek im Powerplay (18.) sowie Adis Alagic (19.) unmittelbar danach spät im ersten Drittel für die 2:0-Führung. Toptorschütze Viktor Granholm machte in der 24. Minute mit dem 3:0 fast schon alles klar. Aber: Logan Roe (26.) verkürzte, Daniel Oberkofler (33.) erhöhte erneut, ehe die Linzer wieder trafen – Emilio Romig (35.) bezwang Christian Engstrand. Und doch: Am Ende gingen die Gäste als Sieger vom Eis und die Top sechs sind nun wieder in Sichtweite.