Mit dem Zug aus Basel trat Niklas Olausson seine Reise in die Steiermark an. Er ist nach Andrew Yogan der zweite Spieler, der den Grazern frischen Schwung bringen soll. Mit 36 Jahren bringt der Center viel Erfahrung und auch Übersicht mit aufs Eis – heute gegen Ljubljana wird er aber noch fehlen, stehen doch noch die medizinischen Tests auf dem Programm. „Es ist uns gelungen, Spieler aus laufenden Verträgen zu bekommen, da der Markt an freien Spielern heuer sehr dünn ist“, sagt Manager Bernd Vollmann.

Ob ein anderer Spieler für den Mann aus Väckelsång Platz machen muss, wird erst entschieden. Er ist auf dem Eis nach Christian Engstrand und Gustav Bouramman der dritte Landsmann von Trainer Johan Pennerborn und insgesamt der 29. Schwede in Diensten der 99ers. „Es ist ein großartiger Klub mit einem tollen Trainerteam. Ich war schon länger in Kontakt und freue mich schon richtig auf mein Debüt“, meldet sich Olausson erstmals zu Wort.

Tobias Fladeby ist nach seiner Verletzung gesund und kommt heute zurück in den Kader. Ken Ograjen(s)ek wird das Spiel gegen seinen Ex-Verein noch verpassen und wohl am Sonntag in Graz gegen Salzburg sein Debüt in der laufenden Saison geben. Neuzugang Yogan steht dafür heute erstmals für die 99ers auf dem Eis.

Für einen Tausch hat sich Pennerborn bei den Spielführern entschieden. Mario Altmann hat das „C“ des Kapitäns von Daniel Oberkofler übernommen. „In der aktuellen Situation halten wir einen Kapitänswechsel für notwendig. Daniel Oberkofler hat viel Verantwortung übernommen, nun wollen wir die Verantwortung neu verteilen und ihn damit auch entlasten. Jeder weiß, über welches Potenzial er verfügt und wir hoffen, dass es für ihn nun besser funktioniert“, begründete Coach Pennerborn die Entscheidung.