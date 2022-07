Die 99ers gaben die Verpflichtung von Tobias Fladeby bekannt. Der 26-Jährige ist nach Viktor Granholm der zweite Norweger, der in der laufenden Transferperiode nach Graz kommt, und spielt wie sein Landsmann auf der Stürmerposition. Nach Jahren in der NAHL und der NCAA, wo er zwei Mal Meister geworden war, zog es ihn zuletzt zurück nach Europa. In Schweden erzielte er für Tingsryds AIF 17 Tore und lieferte 18 Vorlagen.

"Ich möchte mich als Person selbst und auf dem Eis weiterentwickeln. Außerdem will ich mit der Mannschaft so viele Spiele wie nur möglich gewinnen und hoffe, dass wir eine Chance haben, um den Titel zu spielen", sagt der Neuzugang.