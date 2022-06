Sie sind Anfang der Woche in Graz angekommen. Was sind Ihre ersten Eindrücke von Ihrer neuen sportlichen Heimat?

JOHAN Pennerborn: Es ist eine tolle Stadt. Ich habe auch schon viel über Graz gelesen. Und in Schweden sind früher viele 15-Jährige mit Puch-Mopeds unterwegs gewesen. Am Weg vom Flughafen in die Stadt sind wir prompt an den Puch-Werken vorbeigefahren.