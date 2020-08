Facebook

Alles aufgepasst! Doug Mason beim ersten Eistraining der 99ers © GEPA pictures

Der betroffene Spieler, der ohne Symptome ist, war beim ersten Eistraining der 99ers nicht auf dem Spielfeld, er muss nun für zehn Tage in Heimquarantäne. Das heißt auch: Beim ersten Testspiel der Grazer am 3. September in Villach (19.15) kann der betroffene Spieler nicht eingesetzt werden. Den ersten Test der Doug-Mason-Truppe in Graz gibt es zwei Tage später (5. September/18 Uhr). Gegner sind die Bratislava Capitals. Für diese Partie sind keine Fans zugelassen. Erst am 11. September beim Test gegen die Vienna Capitals (19.15 Uhr) dürfen 999 Zuschauer dabei sein.

Der VSV hat seine sieben Testspiele für die kommende Eishockey-Saison fixiert. Drei Partien gehen in der eigenen Halle in Szene - die erste am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Jesenice. Dafür werden jeweils 1.000 Sitzplatzkarten aufgelegt. In der Halle, beim Betreten und auch auf den Sitzplätzen, herrsche Maskenpflicht, erklärte VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj.

Capitals mit nur vier Legionären

Die Vienna Capitals sind am Montag mit nur vier Legionären im 26-Mann-Kader die Vorbereitung auf die am 25. September beginnende Saison gestartet. "Die Saison wird sicher anders als alle anderen bislang. Es werden viele junge Spieler sicher ihre Chance bekommen, sich zu etablieren. Aufgrund der Reduzierung der Legionärszahl liegt jetzt mehr Verantwortung bei uns Österreichern. Das ist eine tolle Möglichkeit, als Spieler zu wachsen", erklärte Caps-Kapitän Mario Fischer. 14 Wiener stehen im Kader von Cheftrainer Dave Cameron.