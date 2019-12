Die Eishockey-99ers haben einen neuen Legionär. Der norwegische Teamspieler Alexander Reichenberg ersetzt den verletzten Dwight King. Schon am Freitag gegen Linz (19.15 Uhr) will Reichenberg den Grazer helfen.

Ist am Mittwoch in Graz gelandet: Alexander Reichenberg © Palz

Die 99ers haben Ersatz für ihren verletzten Legionär Dwight King (Oberschenkelbruch) gefunden: Um 18.40 Uhr ist am Mittwoch der Norweger Alexander Reichenberg in Graz gelandet. Schon am Freitag will der 27-jährige Stürmer zeigen, was er kann. „Ich bin bereit, ich will den 99ers gegen Linz helfen“, erklärte Reichenberg.

Zuletzt lief der Mann mit der Rückennummer 61 für Färjestad bzw. Oskarshamn in der höchsten schwedischen Liga SHL aufs Eis. In den Jahren davor absolvierte der 1,84 m große Angreifer 420 Spiele in Norwegens erster Liga für Lillehammer und Storhamar (insgesamt 115 Tore und 136 Assists). In der Vorwoche unterstützte Reichenberg sein Nationalteam beim Vierländerturnier im schweizerischen Visp. Nach einem 0:5 gegen den Gastgeber gab es für ihn und seine Landsleute einen 4:1-Sieg über die Slowakei.

Reichenberg hatte auch Angebote von Klubs aus Norwegen und Schweden. „Ich habe vom Verletzungspech der Grazer gehört. Da habe ich mich für die 99ers entschieden.“ "Alexander ist ein sehr harter Arbeiter, der auch immer wieder den Weg zum Tor sucht. Er hatte einige andere Angebote vorliegen, ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat“, so 99ers-Co-Trainer Jens Gustaffson.