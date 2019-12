Die ganze Liga schickt 99ers-Stürmer Dwight King nach seinem Oberschenkelbruch Genesungswünsche. Trainer Doug Mason will schon am Freitag einen neuen Legionär auf dem Eis sehen.

Jochen Pildner-Steinburg (l.) und 99ers-Trainer Doug Mason: King-Ersatz wird gesucht © GEPA pictures

Daumen hoch – so hat Dwight King auf die vielen Genesungswünsche reagiert, die ihm am Tag nach der Operation im LKH Graz erreicht haben. „Alle Klubs bedauern, was Dwight im Spiel gegen Znaim passiert ist“, erzählt Vorstandsmitglied Silvia Priversek, zugleich zuständig für die „medizinischen Angelegenheiten“ bei den Grazern. „Oberarzt Michael Novak war zwei Stunden lang gefordert, doch die Oberschenkeloperation ist gut verlaufen“, kann Priversek weiters berichten. Auch Kings Ehefrau Lauren atmete erleichtert auf. Sie hat beim Znaim-Spiel ja live mitbekommen, was ihrem Mann auf dem Eis passiert ist.